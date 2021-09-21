Facebook представила обновленные модели устройства для видеозвонков Portal

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Американская компания Facebook обновила линейку устройств Portal для разговоров по видеосвязи. Новинки представил во вторник в ходе онлайн-презентации глава компании Марк Цукерберг.

Facebook впервые продемонстрировала две модели смарт-динамиков с камерой и экранами разного размера Portal и Portal+ в октябре 2018 года. В компании тогда заявили, что устройства предназначены для разговоров по видеосвязи, к примеру с помощью приложения Messenger. В 2019 году обновлению подвергся стандартный Portal, кроме того, были представлены уменьшенная версия устройства Portal Mini и приставка Portal TV, не оснащенная собственным экраном и созданная для работы в связке с телевизором.

На этот раз компания представила портативную версию своего устройства, получившую наименование Portal Go. Гаджет с 10-дюймовым экраном работает от аккумулятора и оснащен специальной ручкой, что позволяет переносить его с места на место. Прежние модели Portal работали исключительно от сети.

Кроме того, обновлению подверглась большая модификация устройства. Portal+ обзавелся 14-дюймовым дисплеем и камерой с разрешением 12 мегапикселей, работающей в том числе в сверхширокоугольном формате.

Цукерберг отметил, что, несмотря на первоначальный скепсис, со временем многие "полюбили Portal". "Особенно актуален он оказался во время пандемии, когда люди потеряли возможность физически находиться рядом друг с другом", - подчеркнул глава компании.

Компания Facebook была основана 4 февраля 2004 года Марком Цукербергом и тремя его сокурсниками в период их обучения в Гарвардском университете. Компания со штаб-квартирой в Менло-Парке (штат Калифорния) владеет социальными сетями Facebook и Instagram, а также приложениями WhatsApp и Messenger.