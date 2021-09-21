Российский посол заявил, что в Нидерландах РФ считают надежным поставщиком газа

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Нидерланды рассматривают Россию в качестве надежного поставщика газа. Власти страны не обвиняют РФ во влиянии на ситуацию с газом, заявил посол России в Нидерландах Александр Шульгин.

"Нашу страну рассматривают в качестве надежного поставщика газа. Мы никогда не давали усомниться в обратном, всегда скрупулезно и аккуратно выполняли наши обязательства", - сказал он во вторник в эфире телеканала "Россия-24".

"Здесь в Голландии на официальном уровне никто Россию не обвиняет в сложившейся ситуации, другое дело, что в местной прессе публикуются перепечатки из публикаций зарубежной печати с домыслами, что якобы Россия причастна к манипуляциям вокруг цены на газ", - добавил Шульгин.

Посол отметил, что подземные хранилища газа в Нидерландах сейчас заполнены на 50%. "К такому показателю Голландия обычно подходила весной, то есть после окончания отопительного сезона, <...> поэтому ситуация, конечно, достаточно напряженная", - подчеркнул он.

"Панических настроений [в Нидерландах] не наблюдается, все в таком обычном, нормальном режиме", - рассказал Шульгин. Посол РФ в Нидерландах добавил, что среди основных причин рост цен на природный газ голландские аналитики называют холодную зиму и весну прошлого года, планомерное сворачивание деятельности на Гронингенском месторождении и акцент на переход на различные альтернативные источники энергии.

Шульгин добавил, что представители бизнеса в Голландии не видят ничего тревожного в сложившейся ситуации с газом. "Голландия интегрирована в единый энергетический рынок европейского союза и в любом случае найдет возможность обеспечить поступление природного газа", - пояснил посол РФ.

О ситуации с ценами на газ в Европе

В прошлую среду стоимость газа на спотовых площадках побила исторический рекорд, а в пике достигала почти $970 за 1 тыс. кубометров, однако затем снизилась. В понедельник утром цена газа на европейских биржах вновь взлетала выше отметки в $900 за 1 тыс. кубометров. Во второй половине дня этот показатель скорректировался на фоне новостей о том, что норвежская Equinor получила разрешение увеличить экспорт газа со своих шельфовых месторождений Oseberg и Troll в условиях сузившегося рынка.

Факторами, оказывающими влияние на цену, опрошенные ТАСС эксперты назвали ситуацию на рынке газа в Азии, погоду в Европе и сроки запуска "Северного потока - 2".