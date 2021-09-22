США сняли ограничения на поставки продуктов из префектуры Фукусима

ТОКИО, 22 сентября. /ТАСС/. США отменили ограничения на импорт пищевых продуктов из Японии, которые были введены после аварии на АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщило в среду Министерство сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии.

Запрет на поставки прекратил действие в отношении порядка 100 наименований продукции из 14 японских префектур, включая Фукусиму и соседние с ней Иватэ и Мияги. В частности, теперь американские компании смогут закупать рис, выращенный на территории Фукусимы.

Министерство отмечает, что США являются третьим крупнейшим импортером японской сельскохозяйственной и пищевой продукции после Китая и Гонконга. В 2020 году объем поставок этой категории товаров из Японии в США составил 118,8 млрд иен ($1,09 млрд).

В марте 2011 года из-за удара цунами на АЭС "Фукусима-1" вышли из строя системы энергоснабжения и охлаждения, в результате чего произошло расплавление ядерного топлива в трех реакторах, что сопровождалось взрывами водорода и выбросами радиации в атмосферу. Были заражены обширные прилегающие территории, откуда эвакуировали почти 165 тыс. человек. На АЭС идут ликвидационные работы, на полный демонтаж станции потребуется не менее 40 лет.

После аварии ограничения на поставки сельскохозяйственной и пищевой продукции из Японии ввели порядка 55 стран и регионов мира. Теперь их число сократилось до 14. Среди них - Китай и Гонконг.