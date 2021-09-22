Объем частных инвестиций в реорганизацию бывшей промзоны в Москве превысит 45 млрд рублей

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Договор с частным инвестором о комплексном развитии бывшей промзоны "Алтуфьевское шоссе" по проекту "Индустриальные кварталы" заключили в Москве. Объем частных инвестиций в проект превысит 45 млрд рублей.

"Это второе в России соглашение о комплексном развитии бывшей промзоны, заключенное по результатам аукциона, и пятое в Москве в рамках программы "Индустриальные кварталы". За право реорганизовать участок неэффективно используемой территории промзоны "Алтуфьевское шоссе" инвестор заплатит 3,2 млрд рублей, в ходе торгов стоимость контракта увеличилась с начальных 37 млн рублей в 86 раз. В реализацию проекта по реорганизации 29 га заброшенной промзоны будет вложено 45,5 млрд рублей, на новом пространстве будет создано почти 8 тыс. новых рабочих мест", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что в ходе аукциона, который состоялся 31 августа 2021 года, наибольшую цену за право заключения договора о комплексном развитии территории предложил "Специализированный застройщик "Московский ткацко-отделочный комбинат", который входит в группу компаний AFI Development.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александра Прохорова, в бывшей промзоне на северо-востоке столицы инвестор построит 721 тыс. кв. м недвижимости. Промышленные здания и современные инновационные производства займут почти 358 тыс. кв. м, а площадь объектов общественного назначения составит порядка 112 тыс. кв. м. Кроме того, будет построено 251 тыс. кв. м жилья, в том числе 25 тыс. кв. м по программе реновации.

"Реализовывать подобный масштабный проект могут только крупные девелоперы, обладающие значительными финансовыми и материальными ресурсами. <…> К тому моменту как мы приняли решение учувствовать в аукционе, суммарный диверсифицированный портфель AFI Development составлял более 1,2 млн кв м реализованных объектов и более 1,5 млн кв м объектов в стадии реализации - жилые и торговые комплексы, офисные и гостиничные здания, санатории, проекты благоустройства городской среды и проекты редевелопмента промышленных территорий. Приоритетом дальнейшего развития для нас является увеличение объемов строительства и расширение направлений инвестиционной", - добавил основатель компании AFI Development Лев Леваев.

Комплексное развитие территорий бывших промзон Москвы в рамках проекта "Индустриальные кварталы" позволит получить городу около 500 тыс. рабочих мест и почти три триллиона рублей поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций составит более семи триллионов рублей.