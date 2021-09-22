В Хабаровском крае открыли 13 новых авиамаршрутов по Дальнему Востоку

ХАБАРОВСК, 22 сентября. /ТАСС/. Единая дальневосточная авиакомпания начала выполнять перелеты по 13 новым социально значимым маршрутам из Хабаровского края в города Дальнего Востока по доступным ценам, с начала октября будет запущен еще один, сообщается на сайте регионального правительства.

В частности, жителям края стали доступны перелеты из Хабаровска в Оху, Шахтерск и Ноглики (Сахалинская область), в Кавалерово (Приморский край), Зею и Тынду (Амурская область), Якутск и Анадырь. Также запущены новые рейсы из Комсомольска-на-Амуре в Южно-Сахалинск, Благовещенск и Красноярск, из Николаевска-на-Амуре во Владивосток. Кроме того, открыт авиамаршрут Советская Гавань - Южно-Сахалинск.

"Стоимость билетов по ним в одну сторону составляет от 2 200 до 10 500 рублей. С 1 октября будет запущен последний рейс из этого списка - Советская Гавань - Владивосток. Обслуживать это направление будет краевая авиакомпания "Хабаровские авиалинии", - говорится в сообщении.

С начала октября "Хабаровские авиалинии" включатся в работу объединенной дальневосточной авиакомпании. Самолеты Ан-24 авиакомпании будут курсировать между Советской Гаванью и Владивостоком. Соответствующее код-шеринговое соглашение с "Авророй" уже заключено.

"Хабаровские авиалинии" увеличат, помимо этого, частоту рейсов в отдаленные поселения со следующего года, уточнили ТАСС в пресс-службе краевого правительства. В этом году количество полетов в Охотск, Аян, Чумикан, Херпучи и Чегдомын возросло более чем на 100 рейсов по сравнению с первоначальным планом перевозок.

Все новые направления открыты в соответствии с планами Единой дальневосточной авиакомпании по расширению межрегиональной маршрутной сети авиаперелетов, созданной по поручению президента РФ Владимира Путина. Как отмечал заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, Единая дальневосточная авиакомпания будет способствовать повышению транспортной доступности всех субъектов Дальнего Востока, усилению экономических связей между регионами и повышению качества жизни дальневосточников.