Рыбаки на Камчатке в 2021 году добыли рекордные 440 тыс. тонн лосося

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 сентября. /ТАСС/. Рыболовецкие компании на Камчатке в 2021 году добыли на 265 тыс. тонн больше лосося, чем в предыдущем году. Лососевая путина завершена, сообщает в среду пресс-служба краевого правительства.

"Путина в этом году оказалась удачной. Рыбаки показали второй рекордный результат за всю историю наблюдений: перешагнули планку в 440 тыс. тонн по всем видам рыболовства. Порядка 435 тыс. тонн пришлось на промышленное рыболовство. При этом изначальные прогнозы отраслевой науки составляли 360 тыс. тонн. Это очень хороший результат, несмотря на ограничения по наличию транспорта, логистике и переработке. Большую роль в том числе сыграли оперативность регулирования промысла и дополнительное выделение объемов добычи Росрыболовством", - приводятся в сообщении слова министра рыбного хозяйства региона Андрея Здетоветского.

Для сравнения, в 2020 году камчатские рыбаки выловили порядка 175 тыс. тонн лососевых. Это был худший результат за последние 10 лет.

В лососевом промысле в этом году участвовали 96 промышленных предприятий, 121 община коренных народов, любительское рыболовство организовано на 80 рыболовных участках.