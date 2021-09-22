Оборот пострадавших от пандемии отраслей превысил в Москве уровень прошлого года на 55%

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Рост совокупного оборота пострадавших в пандемию отраслей экономики Москвы за период с января по август достиг 2,86 трлн рублей, превысив на 55% результат аналогичного периода 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Восстановление наиболее пострадавших в пик пандемии отраслей экономики Москвы идет быстрыми темпами. Это подтверждается ростом их совокупного оборота, который в январе-августе 2021 года, по данным контрольно-кассовой техники, достиг 2,86 трлн рублей, превысив на 55% результат аналогичного периода 2020 года и на 43% - 2019 года", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он добавил, что торговые секторы экономики, вошедшие в перечень пострадавших отраслей, за восемь месяцев этого года увеличили выручку к январю-августу прошлого года на 41,7%, к тому же периоду 2019 года - на 47%. Рост оборотов в сфере услуг составил 72,9% к аналогичному периоду 2020 года и 39,7% - 2019 года. Процесс восстановления идет и в отраслях, которым в разгар пандемии был нанесен наибольший ущерб, в частности - общественное питание и индустрия гостеприимства.

"В январе-августе 2021 года обороты московского общепита достигли 236,4 млрд рублей и опередили показатели аналогичного периода 2020 года на 44%, а до уровня 2019 года не дотянули всего 3%. В гостиничном секторе обороты за восемь месяцев этого года составили 47,6 млрд рублей, превысив на 84% показатели того же периода 2020 года и на 10,2% - восемь месяцев 2019 года", - сказал руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Москва, по данным Ростуризма, в первом полугодии 2021 года стала лидером среди российских регионов по приросту числа туристов. По сравнению с доковидным 2019 годом он составил 31%. Кроме того, за этот же период Москва лидирует по абсолютному числу туристов, останавливавшихся в отелях.