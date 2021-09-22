В АТОР заявили, что более 2 млн россиян отдохнули в Анталье с начала года

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Более 2 млн российских туристов посетили курорты Антальи с января по 19 сентября 2021 года, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные аэропорта Антальи.

"В январе - сентябре (с 1 января 2021 года по 19 сентября 2021 года) в Анталье приземлились в совокупности 33 946 международных рейсов, которые привезли 6 млн 082 тыс. 276 иностранных туристов. Из этого количества прибывших за период с 01.01.2021 по 19.09.2021 года на 9509 рейсах из Российской Федерации прибыли 2 млн 275 тыс. 929 пассажиров", - говорится в сообщении "Вестника АТОР".

Таким образом, доля России в иностранном турпотоке в Анталью составила 37,41%. При этом с 21 июня, когда Россия возобновила авиасообщение с Турцией, на курорты Антальи прилетели почти 2 млн российских туристов. По данным туроператоров, сейчас в России наблюдается активный спрос на курорты Антальи с заездами в октябре.

Ранее исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе сообщила, что, по оценкам ассоциации, на курортах Турции в 2021 году отдохнут около 4-4,5 млн туристов из России. По ее словам, Турция является самым популярным туристическим направлением для россиян, в текущем году турпоток в эту страну существенно больше, чем в 2020 году.