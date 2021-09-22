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В Uniper заявили, что "Газпром" верен своим обязательствам по поставкам газа в Европу

В "Газпроме" сообщили, что холдинг поставляет газ в полном соответствии с заявками потребителей и контрактными обязательствами

ДУБАЙ, 22 сентября. /ТАСС/. "Газпром" верен своим обязательствам по поставкам газа в Европу, выполняет условия контракта. Об этом сообщил журналистам директор по производственным вопросам Uniper Дэвид Брайсон кулуарах международной конференции Gastech.

"У нас очень хорошие отношения с "Газпромом", и они выполняют наш с ними контракт", - сказал он.

"Газпром" остается "верен своим обязательствам" по поставкам газа на рынок Европы, добавил Брайсон.

Накануне МЭА заявило, что Россия полностью выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа в Европу, однако для адекватного пополнения запасов газа в европейских ПХГ в предстоящий зимний период Россия могла бы нарастить экспорт газа в Европу.

Ранее также группа из примерно 40 депутатов Европейского парламента из Польши и Прибалтики направила в Европейскую комиссию (ЕК) письмо с призывом расследовать с точки зрения антимонопольных норм ЕС действия "Газпрома", которые якобы привели к росту цен на газ в Европе до рекордного уровня. Представитель Еврокомиссии Вивиан Лунела, сообщила, что ЕК считает рост цен на газ в Европе совпадением объективных факторов.

В "Газпроме" заявляли, что холдинг поставляет газ в полном соответствии с заявками потребителей и контрактными обязательствами, при этом холдинг стремится удовлетворить заявки на дополнительные поставки в силу имеющихся возможностей.

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