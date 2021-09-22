Операторы попросили ФАС проверить вагоноремонтные компании на фоне повышения цен

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Союз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ) считает необходимым проверить российские вагоноремонтные компании с точки зрения законодательства о защите конкуренции на фоне неоднократного повышения цен на услуги в 2021 году. Это следует из письма председателя президиума СОЖТ Игоря Ромашова руководителю Федеральной антимонопольной службы России (ФАС) Максиму Шаскольскому (копия документа имеется в распоряжении ТАСС).

Ромашов пишет, что рост стоимости ремонта вагонов по состоянию на начало сентября составил до 17%, с середины месяца объявлено очередное повышение цен. Среди причин, продолжает глава СОЖТ, вагоноремонтными компаниями указываются такие, как рост стоимости металла и других материалов, увеличение фонда оплаты труда, покрытие убытков 2020 года и повышенный спрос на ремонт подвижного состава.

Анализ факторов, которые привели к росту стоимости ремонта, позволит оценить наличие либо отсутствие неправомерных согласованных действий вагоноремонтных компаний, отмечает Ромашов.