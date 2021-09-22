Решетников: инерционный темп роста экономики РФ до 2030 года оценивают чуть выше 2% в год

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Инерционный темп роста российской экономики до 2030 года оценивается чуть выше 2% в год, сообщил глава МЭР Максим Решетников, выступая на правительственном часе в Совете Федерации.

"По нашей оценке, инерционный темп роста до 2030 года, то есть, если мы не будем предпринимать никаких дополнительных усилий, не будем заниматься развитием экономики, составит чуть выше 2% в год. Президент поставил задачу: не ниже 3%. Поэтому главное сейчас - сократить разрыв между целевыми и инерционными темпами роста", - сказал министр.