Глава ЦБ заявила о необходимости снизить инфляцию и инфляционные ожидания как можно скорее

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Инфляцию и инфляционные ожидания в России необходимо снизить как можно скорее, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации.

"Когда люди ждут роста инфляции, они начинают больше тратить, меньше сберегать, боясь, что деньги обесценятся, делать крупные покупки даже в кредит, ожидая, что нужные им товары подорожают. И это само по себе толкает инфляцию вверх. Поэтому мы должны обязательно снизить инфляцию и инфляционные ожидания как можно скорее. Не дать раскрутиться инфляционной спирали", - сказала она.