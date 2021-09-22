WP: власти США обсуждают возможность ввести санкции против компании Honor

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Правительственные структуры США не смогли прийти к консенсусу относительно необходимости внесения китайской компании Honor в черный список, который запрещает продажу американской высокотехнологичной продукции попавшим в него коммерческим организациям. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

На прошлой неделе "сотрудники четырех ответственных управлений" не смогли прийти к единому выводу о том, представляет ли Honor угрозу национальной безопасности США, пишет газета. Представители министерств обороны и энергетики выступали за включение китайской компании в черный список, а их коллеги из Министерства торговли и Государственного департамента - против. На фоне разногласий вопрос был передан на уровень "политических назначенцев" соответствующих структур.

Если и на этом уровне консенсус не будет достигнут, проблемой займутся на уровне правительства. В случае "ничьей" среди министров последнее слово окажется за президентом США Джо Байденом, указывает The Washington Post.

В 2019 году тогдашний президент США Дональд Трамп включил компанию Huawei в число организаций, которым запрещен импорт американской технологической продукции без специального разрешения властей. Администрация Трампа обвинила китайскую корпорацию в нарушении санкций США против Ирана и назвала ее угрозой национальной безопасности, отмечает газета. Huawei продала компанию Honor в прошлом году.

Как указывает газета, спор в рядах американских властей о необходимости внесения Honor в черный список показывает, что "дебаты эпохи Трампа о плюсах и минусах ведения дел с китайскими технологическими компаниями продолжаются и при администрации Байдена".

В августе представители Республиканской партии в Конгрессе США призвали министра торговли Джину Раймондо ограничить возможность закупок компанией Honor американских товаров. По их мнению, "опасения относительно экспортных поставок компании Honor, когда она была частью Huawei, должны иметь место" и при ее новом статусе.