Иннополис станет главной тестовой площадкой для беспилотных автомобилей

КАЗАНЬ, 22 сентября. /ТАСС/. Иннополис станет одной из главных площадок для тестирования беспилотного автотранспорта в стране. Соглашение подписано между особой экономической зоной и Ассоциацией развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры, сообщила в среду пресс-служба ОЭЗ "Иннополис".

"В рамках Kazan Digital Week-2021 ОЭЗ "Иннополис" и Ассоциация развития электромобильного, беспилотного и подключенного транспорта и инфраструктуры ("АЭТИ") подписали соглашение о взаимодействии и совместном сотрудничестве", - говорится в сообщении. Отмечается, что инфраструктура ОЭЗ "Иннополис" поможет в развитии и тестировании российского беспилотного транспорта.

"Объединение ресурсов Иннополиса и экспертизы ассоциации даст большой толчок в развитии электрического и беспилотного транспорта в России. По сути, Иннополис становится главной площадкой для тестирования подобных видов транспорта, что способствует их скорейшей интеграции в среду других городов России. Для бизнеса же беспилотники и электрокары позволяют экономить топливные и временные ресурсы, а также снижают аварийность в критических ситуациях", - цитирует пресс-служба генерального директора ОЭЗ "Иннополис" Рената Халимова.

Отмечается, в 2018 году на территории особой экономической зоны состоялся запуск первого в Европе беспилотного такси. А в 2020 году беспилотный "Камаз" проехал 3 тыс. километров по Иннополису. "АЭТИ" создана с целью способствования развитию современных видов транспорта и соответствующей инфраструктуры для них.