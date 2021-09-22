"Роснано" и казахстанская ОХК планируют совместные инвестиции в химическую отрасль

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Группа "Роснано" и казахстанская "Объединенная химическая компания" (ОХК) подписали соглашение о сотрудничестве. Компании планируют совместно инвестировать в химический сектор в России и в Казахстане, сообщили в среду в пресс-службе группы.

ТОО "Объединенная химическая компания", как отраслевой эксперт в сфере химической промышленности, выступит в качестве казахстанского оператора инвестиционной платформы, создаваемой между химическим фондом "Роснано - синтез" и АО "ФНБ "Самрук-Казына" (Казахстан). Потенциальный объем инвестиций в проекты первого приоритета может составить до 5 млрд рублей.

"Как и у химического фонда "Роснано - синтез", так и у ТОО "Объединенная химическая компания" имеются хорошие условия и действующие инструменты для развития проектов с высокой добавленной стоимостью в сфере нефтехимии и проектов в рамках реализации концепции "зеленой" экономики", - приводит пресс-служба слова председателя правления ТОО "Объединенная химическая компания" Жаната Тусупбекова.

Потребности Республики Казахстан и Российской Федерации в нефтепромысловой и строительной химии часто покрываются за счет импорта, что, учитывая значительные сырьевые запасы обеих стран, открывает широкие возможности для сотрудничества.

"В рамках соглашения мы уже определили перечень проектов первого приоритета в сфере нефтепромысловой и строительной химии, а также планируем создавать решения по улавливанию СО2 и производству голубого водорода. На рассмотрении на данный момент четыре инвестиционных проекта, до конца 2021 года мы согласуем детали реализации первого проекта. Также в наших планах расширение сотрудничества в части НИОКР и других перспективных проектов нефтегазохимии, не ограничиваясь текущим перечнем", - сказал управляющий директор по инвестиционной деятельности "Роснано" Владимир Коновалов.

Проект по удалению СО2 с применением аминов из технологических и дымовых газов обусловлен ратификацией Парижского соглашения и наличием в Казахстане большого количества предприятий, нуждающихся в декарбонизации. Проект будет полностью обеспечен сырьем благодаря планируемому вводу в эксплуатацию завода по производству алкилэтаноламинов в Дзержинске в 2023 году. Группа "Синтез ОКА" уже приступила к строительству при содействии "Роснано".

Об участниках соглашения

ТОО "Объединенная химическая компания" (ОХК) - портфельная компания АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", созданная в 2008 году во исполнение поручения президента Казахстана с целью развития новых химических производств в Казахстане.

В группу "Роснано" входят АО "Роснано", ООО "Управляющая компания "Роснано" и Фонд инфраструктурных и образовательных программ. Благодаря инвестициям группы работают 138 предприятий и R&D центров в 37 регионах России.