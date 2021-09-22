Инвестор вложит средства в строительство рыбоперерабатывающего комбината в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Предприятие "Рыбообрабатывающий комбинат №1" решено перенести из Санкт-Петербурга в Ленинградскую область, сумма инвестиций в строительство составит 1,5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе областного правительства.

"Петербургское рыбоперерабатывающее предприятие переезжает в Ленинградскую область и расширяет производство. Соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта подписано губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и генеральным директором "Рыбообрабатывающий комбинат №1" Александром Старобинским в рамках Балтийского регионального инвестиционного форума BRIEF`21. Планируемый объем инвестиций составит 1,5 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Комбинат будет построен в Гатчинском районе региона на участке площадью 23 га. Помимо комбината, проект предполагает создание аквафермы, на ней будет производится 10 тыс. тонн рыбы в год. Проект сопровождает Агентство экономического развития Ленинградской области, на предприятии будет создано около 900 рабочих мест.

Ленинградская область является одним из лидеров по добыче и переработке рыбы среди российских регионов: 21 предприятие по глубокой переработке рыбы по итогам 2020 года произвело 32,7 тыс. тонн продукции.

III Балтийский региональный инвестиционный форум BRIEF’21 в этом году объединит более тысячи участников в онлайн и офлайн форматах.