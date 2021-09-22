Глава ЦБ предложила передавать в бюро кредитных историй данные о покупках в рассрочку

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила передавать в бюро кредитных историй (БКИ) данные о покупках гражданами товаров в рассрочку. С такой инициативой она выступила в Совете Федерации.

"На мой взгляд, нужно подумать, чтобы данные [о рассрочке] передавать в бюро кредитных историй. Почему? Потому что покупка дорого товара в рассрочку - это долговая нагрузка на людей. Когда банк дает кредит, он видит только закредитованность в других банках, а то, что человеку нужно большую часть дохода тратить на то, чтобы платить деньги по рассрочке, он этого не видит, и мы не видим эту закредитованность", - отметила она.

Набиуллина подчеркнула, что не предлагает включить полное регулирование рассрочки. "Но должно быть, на наш взгляд, раскрытие информации людям, как и по кредитам, чтобы они понимали, какую нагрузку в рамках рассрочки они имеют и какую цену они платят в конечном счете", - сообщила глава ЦБ, напомнив, что такие виды займов сейчас не регулируются.

Необходимо также подумать о закреплении передачи в БКИ информации о рассрочке и о раскрытии такой информации на законодательном уровне.