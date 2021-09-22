"Россети" вновь стали лидером антикоррупционного рейтинга РСПП среди компаний РФ

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Группа "Россети" заняла лидирующее место в антикоррупционном рейтинге российских компаний, который был подготовлен Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). Компания занимает высокие позиции уже второй год подряд, говорится в сообщении "Россетей".

"В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) состоялся форум, посвященный практическим аспектам реализации Национального плана противодействия коррупции. В ходе мероприятия были представлены результаты второго антикоррупционного рейтинга российского бизнеса. "Россети" получили максимальные оценки и сохранили место в числе лидеров рейтинга, что говорит о высоком уровне организации работы и особом внимании руководства к вопросам антикоррупционной политики", - отметили там.

Наивысший результат в рейтинге текущего года получили шесть компаний, в частности "Металлоинвест", РЖД, "Ростелеком", "Россети", "Русгидро" и Сбербанк. Всего в исследовании представлены 59 компаний.

В "Россетях" сообщили, что компания реализует комплекс антикоррупционных мероприятий с учетом требований Национального плана противодействия коррупции. В целом по группе была принята единая антикоррупционная политика, кодекс корпоративной этики и поведения должностного поведения работников, а также другие локальные документы. Топ-менеджеры "Россетей" обязаны предоставлять сведения о доходах, имуществе и обязательствах. Более того, в компании проводится антикоррупционный контроль закупок, работа по предупреждению и урегулированию конфликта интересов, в том числе с использованием специализированных электронных сервисов.

"Также в Группе "Россети" активно реализуются образовательные программы, которые способствуют развитию антикоррупционной культуры и позволяют сформировать ответственное отношение работников. В 2020 году онлайн-обучение по вопросам предупреждения и противодействия коррупции прошло более 189 тыс. работников", - добавили в компании.

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ.

Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.