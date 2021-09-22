Ленобласть планирует создать технопарк для размещения декарбонизированного производства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 сентября. /ТАСС/. Ленинградская область планирует развивать направления "зеленой" энергетики и создать технопарк для размещения декарбонизированного производства. Об этом сообщил в среду губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на Балтийском региональном инвестиционном форуме BRIEF-21.

"Мы сегодня проводим исследования по региону о возможном создании единого технопарка, единой площадки, где будет расположено декарбонизированное производство, чистое производство. Мы смотрим различные схемы, цепочки производств, которые будут позволять нам выпускать продукцию с минимальным углеродным следом и минимальными выбросами", - сообщил он.

Он отметил, что в регионе уже активно обсуждаются предстоящие изменения, связанные с реформой всей энергосистемы мира. "Тема перехода компаний к возобновляемым источникам энергии, снижение углеродного следа, декарбонизация - это уже не просто слова, а те конкретные действия, к которым мы должны приступить уже сегодня. Ленинградская область готова стать пилотной площадкой для создания современных производств по выработке зеленой энергетики, и мы готовы стать пилотной площадкой для производства водорода без выброса углекислого газа", - сказал Дрозденко.

Ранее губернатор говорил о планах Ленинградской области в среднесрочной перспективе создать систему возобновляемой энергетики и начать экспорт энергии, произведенной на таких источниках.

Губернатор отметил, что регион уже накопил хороший опыт в сфере гидроэнергетики, в Ленинградской области действует целая система касакадов гидроэлектростанций - как больших, так и малых. "Мы сегодня говорим о создании не только гидроэлектростанций на территории Ленинградской области, мы говорим об использовании ветровых электростанций на побережье Финского залива. Создание ветропарков и гидроэлектростанций может стать также перспективным направлением для инвестиций в Ленинградскую область", - сказал он.

В вопросах привлечения инвестиций, по мнению Дрозденко, Ленинградская область может использовать в том числе преимущества своего географического положения.