Порядка 32 млрд рублей будет направлено на развитие Якутии в 2022 году

ТАСС, 22 сентября. Власти Якутии направят 32 млрд рублей на развитие региона в 2022 году по инвестиционной программе. Как сообщили ТАСС в пресс-центре Республики Саха (Якутия) в Москве. Средства получат проекты и мероприятия в сферах здравоохранения, культуры и образования.

"В проекте инвестиционной программы Якутии на 2022 год предусмотрено порядка 32 млрд рублей, из которых более 19 млрд рублей составляет финансирование из федерального бюджета", - говорится в сообщении.

Средства в рамках инвестиционной программы будут направлены на проекты и мероприятия в сфере образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, ЖКХ. Также в особо важную категорию включены проекты по обеспечению жильем детей-сирот и программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

По данным министерства экономики республики, к 2018 году поддержка инвестиционной программы была увеличена в 2,8 раза, к 2019 году - в 2 раза, к 2020 году - в 1,2 раза.