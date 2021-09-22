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Шадаев: граждане выберут населенные пункты, которые в первую очередь подключат к интернету

Глава Минцифры напомнил, что в 2020 году в закон "О связи" были внесены изменения, обязывающие обеспечить доступ к интернету в населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ планирует на этой неделе запустить сайт, где граждане смогут голосовать за те населенные пункты, которые в первую очередь нужно подключить к мобильному интернету в 2022 году. Об этом ТАСС сообщил глава ведомства Максут Шадаев на мероприятии, посвященном открытию второго модуля обучения образовательной программы "Мастерская новых медиа".

"Новый сервис по подключению населенных пунктов и мобильному интернету. На этой неделе мы запустим сайт, где люди смогут голосовать за те населенные пункты, которые в первую очередь нужно подключать в 2022 году", - отметил министр.

Ранее на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства Максут Шадаев заявил, что голосование по малонаселенным пунктам для программы приоритетного подключения к мобильному интернету в 2022 году пройдет в сентябре на портале госуслуг.

Глава Минцифры добавил, что в 2020 году в федеральный закон "О связи" были внесены изменения, обязывающие обеспечить доступ к мобильному интернету в населенных пунктах с численностью жителей от 100 до 500 человек.

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