Минторг США заявил, что стоимость алюминиевой фольги из России в США "ниже справедливой"

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Некоторые виды алюминиевой фольги из России якобы продаются в США "ниже справедливой стоимости". Такие оценки разместило в среду американское министерство торговли в так называемом федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства.

Как установило ведомство, "некоторые виды алюминиевой фольги из Российской Федерации продаются <...> в США ниже справедливой стоимости". Таким образом, Минторг подтвердил оценки проведенного расследования, предварительные итоги которого были опубликованы в мае. В частности, указало ведомство, речь идет о продукции российской компании "Русал" - одного из крупнейших производителей алюминия и фольги в мире. По предварительным оценкам Минторга, американские власти могут ввести таможенные антидемпинговые пошлины на российскую продукцию в размере 62,18%. Решение по тарифам должна утвердить к концу октября Федеральная комиссия по международной торговле США. Окончательное решение по пошлинам, как ожидается, будет объявлено в первой половине ноября.

Кроме того, как утверждает американский Минторг, продукция армянской компании "Русал Арменал" (дочернее предприятие российского "Русала") также продается в США ниже "справедливой стоимости". Антидемпинговые пошлины на ее товары могут составить 29,11%. Тарифы могут коснуться и алюминиевой продукции Бразилии, Омана и Турции.

Соответствующее расследование было начато в прошлом году в связи с обращением ассоциации американских производителей алюминия. В ноябре 2020 года Федеральная комиссия по международной торговле США пришла к выводу, что импорт алюминиевой фольги из России якобы наносит серьезный ущерб американской экономике.