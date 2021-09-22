Вылов лососевых в России в 2021 году превысил 520 тыс. т

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Вылов лососевых в России в 2021 году превысил 520 тыс. тонн, что является вторым по размеру показателем после рекордного 2018 года. Об этом говорится в сообщении Росрыболовства.

"Объем добычи к настоящему времени превысил 520 тыс. тонн, это второй показатель после рекордного 2018 года. Важно обеспечить, чтобы свежие уловы бесперебойно поступали на российский рынок - и в розницу, и на переработку", - отметил глава ведомства Илья Шестаков, слова которого приводятся в сообщении.

Как сообщили в ведомстве, к настоящему времени лососевая путина завершилась в большинстве регионов, включая Камчатку, где добыто 440 тыс. тонн рыбы - на 17% больше показателя 2019 года. Вылов продолжается на Сахалине и в Приморском крае.

В Росрыболовстве указали, что улов в этом году подтвердил оптимистичный прогноз отраслевой науки перед началом путины (460 тыс. тонн), а также необходимость следования региональным стратегиям промысла тихоокеанских лососей.

За научное обеспечение путины в следующем году будет отвечать специально созданная ВНИРО научная межрегиональная группа. "Будем продолжать усиленное научное сопровождение, исследования для обеспечения прогнозов и эффективного промысла", - отметил Шестаков.

Он обратил внимание на то, что в связи массовым подходом тихоокеанских лососей к побережью Камчатки, требуются дополнительные меры для решения проблем с хранением и оперативной отгрузкой продукции. "В рамках программы инвестиционных квот надо поддержать строительство рефрижераторно-транспортных судов. Кроме того, подумаем над введением обязательств, связанных с приемом и транспортировкой лососей, для арендаторов участков", - сказал Шестаков.

Глава Росрыболовства также поручил создать рабочую группу с участием грузовладельцев и операторов железнодорожного подвижного состава с тем, чтобы повысить оперативность отгрузок рыбы.

Он также поручил через месяц завершить доработку программы развития рыборазводных заводов на Сахалине. "Размещение и строительство рыборазводных заводов должно отталкиваться от научного обоснования, а не от исключительно от интересов бизнеса. Мы не можем поставить повсюду заводы", - подчеркнул Шестаков.