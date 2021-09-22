Минфин предложил повысить НДПИ для сектора удобрений в 2,5 раза

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов РФ предложило новый вариант изменений действующего налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для сектора майнинга. Это следует из законопроекта "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ", копия которого есть в распоряжении ТАСС.

Согласно документу, для производителей удобрений действующий рентный коэффициент к ставке НДПИ 3,5 предлагается поднять до 8,75. Изменения могут коснуться калийных солей, апатит-нефелиновых, апатит-штаффелитовых, апатитовых и фосфоритовых руд.

Власти и представители металлургических компаний и производителей удобрений с прошлой недели активно обсуждают изменение налоговой нагрузки с 2022 года, которая по инициативе Минфина должна возрасти на бизнес на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры.

ТАСС направил запрос в Минфин.

На прошлой неделе ведомство рассматривало вариант повышения ставки НДПИ для апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд с текущих 4% до 6% и замену коэффициента 3,5 на привязку к биржевой котировке апатитового концентрата. Для калийных руд рассматривалось повышение ставки с текущих 3,8% до 6% и замена коэффициента биржевой котировкой калия.

Железная руда

Согласно законопроекту, ставку НДПИ для железной руды предлагается установить в размере 5,5% и привязать ее к средней за налоговый период цене на руду (с содержанием железа 62%) на мировых рынках. При этом предлагается отменить действующий рентный коэффициент 3,5.

На прошлой неделе Минфин тоже рассматривал вариант отмены этого коэффициента. Также предлагалось повышение ставки НДПИ на руду с текущих 4,8% до 6% и включение в расчет биржевой котировки на сырье Iron Ore Fines 62% Fe spot China.

Коксующийся уголь

Согласно законопроекту, для коксующегося угля ставку НДПИ предлагается установить на уровне 1,5% и привязать ее к средней за налоговый период мировой цене на сырье.

На прошлой неделе Минфин рассматривал обложение угля ставкой НДПИ в 6% (вместо текущей в 57 рублей), помноженной на котировку на сырье FOB US East Coast.

Цветные металлы

НДПИ на многокомпонентную комплексную руду, содержащую медь и (или) никель, и (или) платиноиды, добываемую на участках недр, расположенных в Красноярском крае, согласно законопроекту, предлагается установить на уровне 730 рублей, а также 6% от средней стоимости металлов на мировых рынках за налоговый период и коэффициента содержания металла в руде. При этом действующий рентный коэффициент 3,5 предлагается отменить.

На прошлой неделе ставку НДПИ на эти металлы предлагалось установить на текущем уровне в размере 730 рублей на тонну с применением рентного коэффициента 3,5. В формуле налога предлагалось также использовать котировки на соответствующий металл - медь (LMCADY Comdty), никель (LMNIDY Comdty), палладий (PALL Comdty) и платину (PLAT Comdty).