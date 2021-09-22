Польская компания PGNiG получила право участвовать в сертификации "Северного потока - 2"

ВАРШАВА, 22 сентября. /ТАСС/. Польская нефтегазовая компания PGNiG ("Польске гурництво нафтове и газовництво", ПГНиГ) получила право участвовать в сертификации газопровода "Северный поток - 2". Об этом компания сообщила в распространенном в среду сообщении.

"Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur, BNetzA) предоставило Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA и ее немецкому филиалу PGNiG Supply & Trading GmbH возможность участия в процедурах сертификации "Северного потока - 2", - указано в сообщении.