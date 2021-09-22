Недельная инфляция в России ускорилась до 0,1%

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 14 по 20 сентября 2021 года составила 0,1%, следует из данных Росстата.

Неделей ранее инфляция в РФ находилась на уровне 0,04%.

С начала года потребительские цены выросли на 4,9%. В годовом выражении инфляция на 20 сентября 2021 года (согласно расчетам с использованием среднесуточных данных за этот и прошлый год на аналогичные даты) составила 6,83%.

Продовольственные товары

За отчетный период, по данным Росстата, в категории продовольственных товаров выросли цены на говядину - на 0,7%, свинину, полукопченые и варено-копченые колбасы - на 0,5%, стерилизованное молоко, гречневую крупу, вермишель - на 0,4%, баранину, сливочное масло, маргарин, пастеризованное молоко, жирный творог, смеси сухие молочные смеси для детского питания, сычужные сыры, фруктово-ягодные консервы для детского питания, макаронные изделия - на 0,3%, вареные колбасы, сметану, черный чай, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, пшено, водку - на 0,2%, мясные консервы для детского питания, шоколадные конфеты, печенье, соль, хлеб из ржаной муки и из смеси ржаной и пшеничной муки, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,1%.

Куриное мясо подорожало на 1,3%, сахарный песок - на 0,3%, куриные яйца - на 2,1%, цены на подсолнечное масло не изменились.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 0,3%, в том числе на помидоры - на 7,9%, огурцы - на 7%, картофель - на 0,1%. В то же время подешевели: морковь - на 3%, лук репчатый, яблоки - на 1,1%, капуста белокочанная - на 0,6%.

Цены выросли на сосиски, сардельки, рис - на 0,1%.

Непродовольственные товары и медикаменты

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали: корвалол - на 0,9%, валидол - на 0,8%, аллохол - на 0,7%, метамизол натрия (анальгин отечественный), левомеколь - на 0,5%, бромгексин - на 0,4%, комбинированные анальгетики - на 0,3%. Цены на нимесулид снизились на 0,3%, поливитамины без минералов отечественные - на 0,2%, с макро- и микроэлементами - на 0,1%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали: туалетная бумага - на 0,7%, спички - на 0,6%, зубные щетки, женские гигиенические прокладки - на 0,5%, детские подгузники - на 0,4%, хозяйственное мыло - на 0,3%, пеленки для новорожденных - на 0,2%, зубные пасты и сухие корма для домашних животных - на 0,1%. Цены на туалетное мыло снизились на 0,4%, порошки стиральные - на 0,1%.

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены: на майки, мужские футболки - на 0,5%, мужские носки, телевизоры - на 0,4%, спортивные костюмы для детей, кроссовки для взрослых, шампуни - на 0,3%, отечественные и иностранные легковые автомобили, отечественные сигареты с фильтром, женские колготки - на 0,2%, кроссовки для детей и смартфоны - на 0,1%.

Цены на плиты древесностружечные и ориентированно-стружечные снизились на 2,4%, металлочерепицу - на 1%, электропылесосы - на 0,2%, джинсы для детей - на 0,1%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо не изменились.

Средняя стоимость поездки на отдых в Турцию снизилась на 4,1%, путевок в дома отдыха, пансионаты - на 1,2%, проживания в гостиницах 1-2*, мотелях и хостелах - на 0,3-0,4%, путевок в санатории - на 0,2%. Цены на проживание в гостиницах 3-5* выросли на 0,2-1%.