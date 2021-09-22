Задолженность по зарплате в России на 1 сентября сократилась до 1,33 млрд рублей

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Задолженность по заработной плате в России на 1 сентября 2021 года составила 1 млрд 327,4 млн рублей, сообщается в материалах Росстата.

По сравнению с уровнем на 1 августа 2021 года общая задолженность снизилась на 13,7%, или на 210,6 млн рублей.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 сентября на долги, образовавшиеся в 2021 году, приходится 456,2 млн рублей (34,4%), в 2020 году - 249,7 млн рублей (18,8%), в 2019 году и ранее - 621,5 млн рублей (46,8%).

По видам экономической деятельности численность работников, перед которыми имелась задолженность, распределилась следующим образом: обрабатывающие производства - 44,3%; строительство - 17,2%; транспорт - 15,6%; сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лесозаготовки - 9,4%; деятельность в области здравоохранения и социальных услуг - 6,1%; добыча полезных ископаемых - 4%.