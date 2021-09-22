Промпроизводство в России в августе выросло на 4,7%

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Объем промышленного производства в России в августе 2021 года вырос на 4,7% по сравнению с августом прошлого года, за январь - август - на 4,5% в годовом выражении, следует из данных Росстата. При этом в августе по сравнению с июлем промпроизводство снизилось на 1,2%.

Добыча полезных ископаемых в августе выросла на 6,4% в годовом выражении (за январь - август - на 2,1%), производство в обрабатывающих отраслях - на 3,1% (за январь - август - на 5,3%). Кроме того, в отраслях по обеспечению электроэнергией, газом и паром показатели в августе выросли на 6,7% (за январь - август - на 7,5%), в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов рост составил 12,4% (за январь - август - 20%).

По данным Росстата, в августе добыча угля выросла на 7,4%, добыча металлических руд снизилась на 0,2%, добыча нефти и природного газа осталась на прежнем уровне, добыча прочих полезных ископаемых выросла на 26,2%,

"Увеличение объемов по сравнению с августом 2020 года зафиксировано во всех четырех секторах экономики, учитываемых при расчете индекса промышленного производства", - отмечается в материалах Росстата.

По данным Росстата, добывающие отрасли выросли на 6,4%, обрабатывающие производства - на 3,1%, энергетический сектор, тепло- и газоснабжение - на 6,7%, отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений - на 12,4%.

При этом сократилось производство компьютеров, электронных и оптических изделий - на 24,8%, производство готовых металлических изделий - на 9,6%, генерация электроэнергии атомными электростанциями - на 7%, ремонт и монтаж машин и оборудования - на 5,6%, компьютеров, производство электрического оборудования и теплогенерация - на 1,4%.

Производство пива

Производство пива, кроме отходов пивоварения, в России в январе - августе 2021 года выросло на 1,5% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составило 567 млн дал.

Производство сигарет за этот период выросло на 4,3%, до 164 млрд шт.

По данным статистики, производство пива в августе 2021 года выросло на 7,1% по сравнению с показателем за август 2020 г. и снизилось на 11,4% по сравнению с показателем за июль 2021 года, составив 78,7 млн дал. Производство сигарет в августе 2021 года выросло на 5,4% по сравнению с данными за август 2020 года и на 11% по сравнению с данными за июль 2021 года.

Росстат также сообщил, что в августе в России произведено 667 млн полулитров минеральной природной питьевой воды, что на 33,3% выше показателей августа 2020 года и на 9,1% ниже показателей июля 2021 года. Питьевой воды, в том числе газированной, произведено 0,9 млрд полулитров, что больше, чем в августе 2020 года на 10,2%, но на 10,6% меньше, чем в июле 2021 года.

Как добавили в Росстате со ссылкой на данные Росалкогольрегулирования, производство водки в августе снизилось по сравнению с августом 2020 года на 10,7%, составив 6,6 млн дал, вин - на 19%, до 2,7 млн дал, коньяка - на 23,6%, составив 552 тыс. дал.

Производство молока

Производство молока в России в январе - августе 2021 года выросло на 0,3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составило 3,7 млн тонн.

"Молока выпущено 460 тыс. тонн, что на 1,7% больше, чем в августе 2020 года, и на 2,8% больше, чем в июле 2021 года. Производство молока за восемь месяцев 2021 года составило 3,7 млн тонн, что на 0,3% выше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщили в ведомстве.

По данным Росстата, в августе 2021 года было произведено сливочного масла 24,2 тыс. тонн, что на 0,9% меньше, чем в августе 2020 года, но на 3,5% больше, чем в июле 2021 года. За восемь месяцев этого года его выпущено 184 тыс. тонн, что на 4,3% меньше, чем за январь - август 2020 года.

Сметаны в августе изготовлено 46,4 тыс. тонн, что на 2,6% больше объемов производства в августе 2020 года и на 5,2% меньше, чем в июле 2021 года, творога - 39,4 тыс. тонн (больше, чем в августе 2020 года, на 0,5%, и чем в июле 2021 года на 1%), сыров - 51,5 тыс. тонн (рост к августу 2020 года и к июлю 2021 года на 2,8% и 3,4% соответственно).

Производство риса

Объем производства риса в России в августе 2021 года вырос на 72,5% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года, производство гречки за этот период снизилось на 21,1%.

"Производство риса составило 37,2 тыс. тонн, что на 72,5% больше, чем в августе прошлого года, и на 9,6% больше, чем в июле 2021 года. Гречки - 20,1 тыс. тонн, что на 21,1% меньше, чем в августе прошлого года, и на 19% меньше, чем в июле этого года", - сообщили в ведомстве.

По данным Росстата, производство пшеничной и пшенично-ржаной муки составило 684 тыс. тонн, что на 3% меньше, чем в августе 2020 года, но на 12,1% больше, чем в июле 2021 года. За восемь месяцев 2021 года ее выпуск снизился на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 5,1 млн тонн. Выпуск макаронных изделий в августе составил 118 тыс. тонн, что на 1,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 1,6% больше, чем в июле 2021 года.

Хлебобулочных изделий недлительного хранения выпечено 435 тыс. тонн, что на 3,4% меньше, чем в августе 2020 года, но на 0,9% больше, чем в июле 2021 года. В целом за восемь месяцев 2021 года их произведено 3,4 млн тонн, что на 3,9% ниже, чем за январь - август прошлого года, заключили в Росстате.

Производство мяса

Производство мяса в России в январе - августе 2021 года выросло на 0,1% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составило 2 млн тонн.

"Мяса крупного рогатого скота, свинины, баранины, козлятины, конины и мяса прочих животных произведено 260 тыс. тонн, что на 1,5% больше, чем в августе 2020 года, но на 0,9% меньше, чем в июле 2021 года. За восемь месяцев 2021 года производство составило 2 млн тонн, что на 0,1% больше, чем за январь - август прошлого года", - сообщили в ведомстве.

По данным Росстата, свинины парной, остывшей или охлажденной в августе было произведено 236 тыс. тонн, что соответствует уровню прошлого месяца и на 0,7% больше, чем в августе 2020 года. Производство говядины и телятины, в том числе и для детского питания, составило 23,7 тыс. тонн, что на 11,5% больше, чем в августе 2020 года, и на 8,2% меньше, чем в июле 2021 года. Охлажденного мяса птицы было произведено 266 тыс. тонн, что на 3,9% меньше, чем в августе 2020 года, и на 0,2% больше, чем в июле 2021 года.

Вареных колбасных изделий было выпущено 144 тыс. тонн, что на 3,1% больше, чем в августе 2020 года, и на 4,1% меньше, чем в июле 2021 года. Мясных и мясосодержащих полуфабрикатов охлажденных или замороженных было выпущено 365 тыс. тонн, что на 3,7% больше, чем в августе 2020 года, и на 0,1% больше, чем в июле 2021 года. Всего за восемь месяцев 2021 года их изготовлено 2,9 млн тонн, что на 4,8% больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщили в Росстате.

Кроме того, по данным ведомства, в августе 2021 года мороженой рыбы в августе было произведено 378 тыс. тонн, что на 17,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, но на 6,4% меньше, чем в июле 2021 года. За восемь месяцев 2021 года ее изготовлено 2,1 млн тонн, что на 1,7% меньше, чем в январе - августе 2020 года. Филе рыбного мороженого выпущено 18,4 тыс. тонн, что больше показателей августа прошлого года на 43,5% и меньше показателей июля 2021 года на 3,7%. Свежего или охлажденного рыбного филе - 277 тонн, что на 5,9% больше, чем в августе 2020 года, и на 34,3% меньше, чем в июле 2021 года.

За август 2021 года рыбных консервов было произведено 37,1 млн условных банок, что ниже показателей августа 2020 года и июля 2021 года на 13,6% и на 8,2% соответственно. Рыбных пресервов - выпущено 35,4 млн условных банок, что выше показателей августа 2020 года и июля 2021 года на 81,7% и на 36,6% соответственно.

Производство лекарств

Производство лекарственных препаратов в России в августе 2021 года выросло на 32,1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и достигло 50,7 млрд рублей.

"Лекарственных препаратов изготовлено на 50,7 млрд рублей, что на 32,1% больше, чем в августе прошлого года, и на 22,4% больше, чем в июле 2021 года", - говорится в документе Росстата.

Выпуск лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, в августе 2021 года увеличился на 28,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и на 23,6% по сравнению с июлем 2021 года. За восемь месяцев 2021 года их производство увеличилось на 21% по сравнению с январем - августом прошлого года.

По данным ведомства, в августе 2021 года было изготовлено 1,1 млрд доз сывороток и вакцин - на 14,6% больше, чем в августе 2020 года, но на 26,5% меньше, чем в июле текущего года. Производство фармацевтических субстанций увеличилось на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 79,5% по сравнению с июлем 2021 года. В августе текущего года было выпущено 25,2 т провитаминов, витаминов и их производных - на 49,6% меньше, чем в августе 2020 года, и на 33% меньше, чем в июле 2021 года. Производство антибиотиков снизилось на 3,9% по сравнению с августом 2020 года и июлем 2021 года, составив 58,3 т.

Кроме того, в августе 2021 года было изготовлено 25 млн упаковок перевязочных материалов и других аналогичных изделий - на 12,8% больше, чем в августе 2020 года, и на 4% больше, чем в июле текущего года, а также 12,7 млн упаковок клейких перевязочных материалов - на 49,4% больше, чем в августе прошлого года, и на 69,6% больше, чем в июле 2021 года.

Производство оборудования и медицинских приборов для диагностики, облучения, реабилитации и терапии в августе 2021 года выросло на 13,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 19,9% по сравнению с июлем 2021 года, составив 3,4 млрд рублей. В целом за восемь месяцев 2021 года производство сложной электронной продукции медицинского назначения снизилось на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 18,7 млрд рублей.