МЭР заявило, что промпроизводство в РФ в августе превысило допандемический уровень на 0,2%

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Промышленное производство в России превысило в августе текущего года допандемические показатели на 0,2%, сообщается в обзоре Минэкономразвития "О динамике промышленного производства".

"Промышленное производство в августе 2021 года, по оценке, превысило допандемический уровень на 0,2%. По сравнению с августом 2020 г. выпуск вырос на 4,7% г/г (после 7,2% г/г в июле 2021 года), к августу 2019 г. - на 0,5% (1,1% в июле к июлю 2019 года)", - говорится в обзоре.

Так, по оценке МЭР, в обрабатывающей промышленности допандемический уровень в августе был превышен на 2,2%. При этом добыча полезных ископаемых внесла отрицательный вклад в динамику промпроизводства по отношению к 2019 году, отмечается в обзоре.