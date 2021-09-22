Ростуризм оценил вклад туристического кешбэка в экономику регионов в 70 млрд рублей

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Региональные экономики России благодаря программе туристического кешбэка получат около 70 млрд рублей в 2021 году, сообщили ТАСС в пресс-службе Ростуризма.

"По нашим подсчетам, благодаря программе туристического кешбэка с учетом дополнительных трат туристов региональные экономики суммарно получат в 2021 году порядка 70 млрд рублей", - говорится в сообщении.

С начала года программой воспользовались более 1,6 млн россиян. Сумма приобретенных ими туристических услуг превысила 34 млрд рублей, при этом кешбэк составил 6,7 млрд рублей. В этом году программа прошла в два этапа - с весенним и осенним окном продаж, сказали в ведомстве.

Средства по программе возвращаются на карты платежной системы "Мир", которая выступает технологическим партнером программы. Наиболее популярными в рамках осеннего окна продаж стали поездки в Краснодарский край, на Ставрополье, в Крым. Россияне активно приобретали оздоровительные туры на Алтай и в Тюмень. Спросом пользовались культурно-познавательные туры в Псковскую, Новгородскую, Ярославскую области, Татарстан, Калининград, Москву, Санкт-Петербург и Самару.

Как сообщала руководитель Ростуризма Зарина Догузова, ведомство до конца года запустит окно продаж по кешбэку на низкий сезон следующего года.