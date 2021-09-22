Янтарный комбинат представит на аукцион 27 октября 54 уникальных самородка и инклюза

КАЛИНИНГРАД, 22 сентября. /Корр. ТАСС Владимир Нуякшев/. Более 50 уникальных самородков янтаря весом свыше 1 кг каждый и редких инклюзов - с включениями доисторических насекомых и растений - выставляет Калининградский янтарный комбинат (входит в ГК "Ростех") на онлайн-аукцион 27 октября. Об этом в среду сообщила журналистам на специально организованном пресс-показе пресс-секретарь предприятия Юлия Мамырбаева.

"На торгах, которые пройдут в режиме реального времени на электронной площадке биржи "Санкт-Петербург", будут представлены 54 лота - 19 самородков и 35 инклюзов, общая стартовая цена которых составляет 10,9 млн рублей", - сказала она.

Представитель комбината отметила, что самая высокая начальная стоимость в размере более 1 млн рублей у самородка весом 2 262 грамма. Этот гигант треугольной формы добыт в Приморском карьере в 2017 году. Самый маленький самородок из представленных - весом 1 007 граммов - оценен в 330 тыс. рублей.

Вес выставленного на аукцион самого крупного инклюза составляет 70,8 гр., и это необычайно большой вес для янтаря с включениями. Уникальный экземпляр этого солнечного камня сохранил в себе фрагменты доисторической флоры - растительные волокна, кору, пыльцу. Стартовая цена его - почти 50 тыс. рублей.

Генеральный директор комбината Михаил Зацепин, комментируя предстоящие торги, отметил, что часть добытых предприятием самородков передается мастерам ювелирного производства комбината. "Но мы понимаем, что в нашей стране и за рубежом есть и другие достойные, талантливые художники, которые из этих уникальных камней могут создать подлинные произведения искусства. Потому и было принято решение проводить такого рода аукционы, в которых могут участвовать российские и иностранные компании, предприниматели, а также коллекционеры", - сказал он, добавив, что главная цель таких торгов - популяризация российского янтаря.

Калининградский янтарный комбинат - единственное в России и крупнейшее в мире промышленное предприятие по добыче янтаря. Оно расположено на побережье Балтийского моря в поселке Янтарном Калининградской области, где сосредоточено порядка 90% мировых запасов минерала, возраст которого 50 млн лет. В 2020 году добыто 525 тонн янтаря. Это - исторический рекорд по объемам добычи на Приморском карьере, разрабатываемом с 1976 года. Янтарь-сырец реализуется на электронной торговой площадке АО "Биржа "Санкт-Петербург" и аукционах для переработчиков. Янтарный комбинат является предприятием полного цикла - от добычи сырья до изготовления готовой ювелирной и сувенирной продукции.