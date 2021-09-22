Минсельхоз: рост оптовых цен на помидоры и огурцы в России связан с сезонным фактором

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Минсельхоз связывает рост оптовых цен на огурцы и помидоры в России в августе 2021 года с сезонным фактором. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Помидоры у производителей за месяц подорожали на 2%, огурцы - на 6%. Рост цен на данные категории плодоовощной продукции связан с сезонным фактором и замещением овощей открытого грунта более дорогими томатами и огурцами из парников", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в Минсельхозе, цены на плодоовощную продукцию демонстрируют менее выраженную динамику относительно розничных. За месяц свекла столовая подешевела на 4,7%, лук репчатый - на 1,4%, морковь столовая - прибавила 2,1%, капуста белокочанная - 1,1%, картофель - 0,8%. Кроме того, по данным министерства, на 22 сентября стоимость говядины у производителей за месяц поднялась на 1,2%, мяса кур - на 2,7%, свинины - на 0,6%, баранины - на 0,5%.

В Минсельхозе отметили, что наиболее выраженно отмечается сезонный рост цен на мясо кур, обусловленный значительным повышением спроса на эту продукцию, как наиболее доступный источник белка. В частности, мясо птицы входит в меню образовательных учреждений. Кроме того, на ценовой динамике отражается повышение спроса на данную продукцию со стороны перерабатывающих предприятий, которые все чаще отдают предпочтение птице в рецептурах полуфабрикатов и колбасных изделий, считают в министерстве. Там добавили, что правительство принимает все необходимые меры для сглаживания ценовых колебаний на рынке животноводческой продукции.

"К сдерживающим факторам можно отнести оказываемую предприятиям господдержку, направленную на обеспечение рентабельности производства в условиях роста цен на корма, кормовые добавки, ветеринарные препараты, упаковку и транспорт. Принимаемые меры позволят увеличить темпы прироста производства свинины и восстановить объемы в птицеводстве", - считают в Минсельхозе. Говоря о стоимости яиц у производителей, в министерстве отметили, что сейчас их цена восстанавливается до характерного для данного времени года уровня после снижения в летний период. При этом с начала текущего года яйца первой категории подешевели на 26,4%, второй категории - на 29,2%.