В СП сообщили, что санкции США не оказали влияния на рынок ОФЗ РФ в I полугодии 2021 года

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Запрет на прямую покупку долговых бумаг у Минфина, который наложили США в апреле 2021 года, не оказал влияния на рынок российского госдолга в первой половине 2021 года, говорится в материалах Счетной палаты по итогам мониторинга выполнения программ государственных внутренних и внешних заимствований РФ.

"Одной из причин ограниченного влияния новых санкций на рынок ОФЗ является наличие на нем достаточного для замещения нерезидентов спроса со стороны локальных участников. Введенные в апреле 2021 года санкции США не привели к всплеску волатильности процентных ставок на рынке и не оказали существенного влияния на процентный риск российского финансового сектора. Доходность ОФЗ начала расти в марте-апреле 2021 года на фоне ожиданий новых санкций, и к моменту их введения реакция рынка оказалась нейтральной, доходность даже снижалась", - отмечает аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин.

Если в 2020 году основными покупателями российских еврооблигаций были иностранцы, то в мае 2021 года - российские инвесторы. "В 2020 году Минфин провел единственное размещение двумя выпусками всего на €2 млрд. Спрос на эти бумаги превысил предложение более чем на €700 млн. Тогда основными покупателями российского долга были иностранцы, а в мае 2021 года - уже инвесторы из России", - указывают в Счетной палате.

Размещение в мае 2021 года было осуществлено сроком на 15 лет, что является максимальным сроком за новейшую историю российских заимствований в евро, отмечается в материалах.