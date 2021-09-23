Счетпалата: программа госзаимствований второй год идет без утвержденной долговой политики

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Минфин РФ второй год подряд осуществляет государственные заимствования без утвержденной долговой политики, говорится в материалах Счетной палаты по итогам мониторинга выполнения программ государственных внутренних и внешних заимствований РФ.

"Необходимо отметить, что проводимые в 2020 и 2021 годах масштабные заимствования на российском и международных рынках капитала осуществляются Минфином России при отсутствии утвержденной на данный период долговой политики Российской Федерации", - отмечается в материалах.

При этом ведомство предлагает разработать и принять соответствующий документ на предстоящий период до 31 декабря 2021 года.

"Полагаем целесообразным разработать и принять соответствующий документ на предстоящий период, устанавливающий ограничения по объему государственного долга и определяющий возможности оптимальных объемов государственных заимствований, а также рассматривающий вопросы: оценки госдолга как стабилизирующего (дестабилизирующего) фактора влияния на экономику, взаимосвязи государственных заимствований с бюджетным правилом и использования Фонда национального благосостояния как альтернативы государственным заимствованиям", - указывает аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин.

Кроме того, Счетная палата предлагает Минфину усилить контроль за реализацией проектов, финансируемых в 2021-2022 годах за счет средств международных финансовых организаций.

Заместитель министра финансов Тимур Максимов заявил, что по всем предложениям Счетной палаты уже начата работа. "Из трех пунктов, которые Алексей Львович (Саватюгин, аудитор Счетной палаты - прим. ТАСС) обозначил, мы все три уже взяли в работу. Один уже реализовываем - это рекомендация по утверждению основ долговой политики", - сказал Максимов, напомнив, что Минфин в 2020 и начале 2021 года работал с точки зрения общей ситуации в экономике и развития ситуации на финансовых рынках.