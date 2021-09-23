В СП сообщили, что программа госзаимствований РФ по итогам I полугодия выполнена на 47,5%

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Программа государственных заимствований РФ по итогам первого полугодия 2021 года выполнена на 47,5%, говорится в материалах Счетной палаты по итогам мониторинга выполнения программ государственных внутренних и внешних заимствований РФ.

"По состоянию на 1 июля 2021 года программа государственных внутренних заимствований Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов выполнена на 47,5%", - отмечается в материалах.

Также подчеркивается, что в январе - июне 2021 года, выполняя рекомендацию Счетной палаты о необходимости снижения процентного риска для федерального бюджета, Минфин отказался от размещения на аукционах облигаций с переменным купоном (ОФЗ-ПК) и, в результате, совокупная доля защитных инструментов (ОФЗ-ПК и ОФЗ-ИН) в общем объеме государственного внутреннего долга, выраженного в ценных бумагах, уменьшилась на 2,5% и по состоянию на 1 июля 2021 года составила 35,1%.

По данным Счетной палаты, по состоянию на 1 июля 2021 года отмечаются низкие темпы исполнения программы государственных внешних заимствований РФ и на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в части кредитов МФО. "Финансирование шести новых проектов с привлечением займов МФО в 2021 году не начато", - указывается в материалах.