Amazon инвестирует более $5 млрд в создание облачного региона в Новой Зеландии

СИДНЕЙ, 23 сентября. /ТАСС/. Подразделение корпорации Amazon, которое оказывает услуги в сфере облачных вычислений, Amazon Web Services создаст новый облачный регион в Новой Зеландии. Об этом в четверг сообщил министр цифровой экономики и коммуникаций страны Дэвид Кларк.

"Amazon стала второй мировой крупной технологической компанией, вложившей значительные средства в создание облачного региона в Новой Зеландии, что <...> придаст импульс росту национального цифрового сектора и дальнейшему восстановлению экономики страны после пандемии COVID-19. Общий объем инвестиций Amazon составит порядка 7,5 млрд новозеландских долларов [$5,2 млрд], что свидетельствует о высоком уровне доверия со стороны международного делового сообщества", - указал Кларк в заявлении, опубликованном на сайте правительства страны.

Также министр отметил, что строительство новых дата-центров облачного региона Amazon позволит создать рабочие места для жителей страны и расширит возможности ее цифровой экономики. "Облачные технологии будут играть важную роль в развитии цифровой экономики Новой Зеландии и расширении перечня цифровых государственных услуг", - подчеркнул глава ведомства.