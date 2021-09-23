"Газпром нефть" и Ирак принципиально договорились об изменении условий работы на Бадре

ДУБАЙ, 23 сентября. /ТАСС/. "Газпром нефть" и власти Ирака принципиально договорились об актуализации плана разработки месторождения Бадра и об уточнении механизма возврата затрат. Сторонам осталось официально закрепить эту договоренность, чтобы она вступила в силу, сообщил журналистам заместитель председателя правления компании Вадим Яковлев в кулуарах конференции SPE Annual Technical Conference в Дубае.

"С иракскими властями мы находимся сейчас в активном диалоге, и мы считаем, что мы нашли понимание и принципиально договорились по двум моментам: первое - это актуализация плана разработки месторождения (Бадра), в том числе профиля добычи в соответствии с геологическими особенностями месторождения. Второе - это уточнение механизма возмещения затрат, и вот это уточнение направлено на ускорение сроков возврата. И для нас важно, чтобы эти договоренности были зафиксированы, мы терпеливо над этим работаем", - сказал он.

По словам Яковлева, фиксации договоренности "Газпром нефти" и Ирака может в дальнейшем позволить увеличить объем бурения и, как следствие, запасов Бадры, что как минимум смягчит существующее снижение добычи. "Сейчас разговор достаточно активный, встречи проходят регулярно, и мы не теряем надежды, что нам удастся довести эту работу до конца. Это, в свою очередь, открывает возможности по расширению сотрудничества по дополнительной активности, прежде всего на Бадре", - отметил он.