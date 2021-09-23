Бизнесмены Москвы свыше 12 тыс. раз воспользовались сервисом "Линия прямых обращений"

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Предприниматели в Москве получили консультации по разным вопросам с помощью сервиса "Линия прямых обращений" на инвестиционном портале, им воспользовались за 7,5 лет более 12 тыс. раз. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Линия прямых обращений" инвестпортала Москвы - это удобный способ для бизнеса получить необходимую консультацию. Ответ на запрос приходит пользователю на электронную почту, указанную при регистрации. Срок рассмотрения обращения составляет от 14 до 30 календарных дней, но в среднем заявитель получает ответ в течение пяти дней. За семь с половиной лет предприниматели воспользовались этой функцией более 12 тыс. раз", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Инвестиционный портал остается одним из самых востребованных ресурсов для бизнеса. Ежедневно его посещают 8,7 тыс. уникальных пользователей, на сайте доступно 30 онлайн-сервисов.

"Линия прямых обращений" - это сервис, с помощью которого можно получить различные услуги, в том числе: разъяснение процедуры приобретения городской недвижимости с использованием цифровой подписи; консультацию по оформлению документов при участии кредитных организаций в оплате договоров на приобретение имущества; консультацию по возврату средств обеспечения участия в процедуре аукциона.

"Ежегодно популярность онлайн-сервисов портала увеличивается. Пятая часть от общего числа обращений на линию поступила в этом году - почти 2,4 тыс. обращений. Как правило, инвесторы интересуются процедурами проведения торгов, получением финансовой поддержки, организацией осмотра объектов, а также предлагают для рассмотрения инвестиционные проекты", - добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, чьи слова приводятся на сайте.

На инвестиционном портале Москвы инвесторы могут найти информацию о мерах поддержки промышленности, налоговых режимах и льготах, подать заявку на присвоение какого-либо спецстатуса, внести предложение по ведению инвестиционной деятельности, направить запрос на получение льготного займа или субсидии. Получить быстрый ответ компании могут, воспользовавшись сервисом "Московский инвестор".