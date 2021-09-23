Дальневосточная авиакомпания до 2025 года получит 45 самолетов на 57 млрд рублей

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Минпромторг направил ведомствам и единой дальневосточной авиакомпании "Аврора" предложения по ценам и условиям поставки самолетов для авиаперевозчика. Всего до 2025 года планируется поставить 45 отечественных судов на 57 млрд рублей, заявил глава министерства Денис Мантуров, слова которого приводятся в сообщении Минпромторга.

"Мы направили в Минвостокразвития, Минтранс и авиакомпанию "Аврора" ценовые предложения и индикативные условия поставки отечественных воздушных судов для единой дальневосточной авиакомпании. Всего до 2025 года планируется поставить 45 самолетов типа "Байкал", Л-410, Ил-114-300 и SSJ 100 общей стоимостью около 57,14 млрд руб." - заявил Мантуров по итогам встречи с главой Минвостокразвития Алексеем Чекунковым.