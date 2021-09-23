Кабмин начал разрабатывать проект постановления о распространении льготной ипотеки на ИЖС

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 сентября. /ТАСС/. Правительство России приступило к разработке проекта постановления о распространении программы льготной ипотеки в РФ на новостройки по ставке 7% годовых на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Об этом сообщила в четверг директор департамента жилищной политики Минстроя РФ Ольга Корниенко на третьем форуме "Дни лидеров муниципального управления".

"Сейчас правительством РФ разрабатывается проект постановления, который позволит распространить программу льготной ипотеки под 7% на индивидуальные жилые дома", - сказала она в ходе круглого стола Минстроя России "Жилищное строительство в малых городах".

Со 2 июля программа льготной ипотеки была продлена до 1 июля 2022 года на новых условиях. Теперь купить жилье в новостройке можно по ставке до 7% годовых. Для всех регионов максимальная сумма кредита составляет 3 млн рублей. Первоначальный взнос должен быть не менее 15% от стоимости жилья. Разницу между рыночной ставкой и льготной банкам возмещает государство.

Ранее программа льготной ипотеки выдавалась под 6,5% годовых для покупателей жилья в новостройках. Она была утверждена правительством РФ в конце апреля 2020 года и позволила привлечь в жилищное строительство в России более 2 трлн рублей, ее оформили более полумиллиона семей. Программа призвана поддержать граждан, которые хотят улучшить жилищные условия, и строительную отрасль, столкнувшуюся с падением спроса и оттоком денег из-за спада в экономике в связи с пандемией. Ипотечный кредит на льготных условиях можно было взять на сумму до 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях и до 6 млн рублей - в остальных регионах.

Форум "Дни лидеров муниципального управления" проводится в 2021 году в третий раз, он является дискуссионной площадкой для обсуждения социально значимых проблем и вопросов реализации национальных проектов, а также для разработки предложений по развитию муниципальных образований. Организаторами форума выступают правительство РФ, Минстрой России, Министерство экономического развития России и правительство Новгородской области. ТАСС является информационным партнером мероприятия.