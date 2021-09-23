Кабмин утвердил критерии финансирования "зеленых" проектов

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Правительство России утвердило критерии отбора "зеленых" проектов и инициатив в сфере устойчивого развития в рамках работы, которая ведется для запуска системы льготного финансирования. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила в четверг пресс-служба кабмина.

"Принятое постановление поможет установить единые критерии для "зеленых" и адаптационных проектов, позволит сформировать экономические стимулы для перехода на передовые экологические стандарты", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, "зеленые" проекты должны соответствовать целям международных соглашений в области климата и устойчивого развития. К адаптационным (переходным) проектам такие требования не предъявляются. При этом они не должны противоречить российским приоритетам в сфере экологии.

"Зеленый" проект может быть запущен в сферах обращения с отходами, энергетики, строительства, промышленности, транспорта, водоснабжения, сельского хозяйства, сохранения биоразнообразия и окружающей среды. "По каждому направлению разработаны конкретные качественные и количественные критерии", - отметили в правительстве.

Для адаптационных проектов предусмотрено пять направлений: инфраструктура, энергетика, промышленность, транспорт и сельское хозяйство. "В числе критериев ограничения на выбросы CO2 при добыче газа, нормативы по восстановлению кислотно-щелочного баланса почв, применение технологий улавливания и хранения парниковых газов, использование фторидных технологий при извлечении редкоземельных металлов", - перечисляется в сообщении кабмина.

Кроме того, тем же постановлением Мишустин утвердил требования к системе верификации проектов устойчивого развития. В них прописаны процедуры, необходимые для корректной оценки того или иного проекта, перечень подлежащих проверке документов, требования к компаниям, готовящим заключения.