Кандидат в канцлеры ФРГ от "Зеленых" считает, что Россия манипулирует ценами на газ

БЕРЛИН, 23 сентября. /ТАСС/. Сопредседатель "Союза-90"/"Зеленых" Анналена Бербок, которая была выдвинута от партии в канцлеры ФРГ, полагает, что Россия манипулирует ценами на газ и шантажирует в вопросе его поставок в Европу.

Бербок утверждала в опубликованном в четверг интервью германскому редакционному объединению Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), что Москва "хочет повысить политическое давление, чтобы скорее получить оставшиеся разрешения для "Северного потока - 2" и запустить трубопровод в эксплуатацию". "Расплачиваться будут клиенты в Германии, которые столкнутся с повышением цен на газ или даже будут вынуждены сидеть в холоде", - считает она.

По мнению политика, это еще раз показывает, "какую медвежью услугу ФРГ оказали Социал-демократическая партия Германии и блок ХДС/ХСС поддержкой "Северного потока - 2". "Ведь Германия теперь оказалась в ситуации шантажа, о чем часто предостерегали", - продолжала кандидат в канцлеры.

Бербок призвала правительство ФРГ направить ясный сигнал России о необходимости выполнять свои контрактные обязательства по поставкам достаточных объемов газа в Европу. Одновременно Бербок считает необходимым создание национальных газовых резервов.

Между тем, в Минэкономики ФРГ в среду заявили, что Россия в полной мере выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа, а рост цен на топливо связан с различными факторами, в частности с развитием конъюнктуры в Азии, а также пожарами в Сибири. По словам представителя министерства, "о сознательном злоупотреблении существующими договорами неизвестно".

Ситуация с ценами на газ

15 сентября стоимость газа на спотовых площадках побила исторический рекорд, а в пике достигала почти $970 за 1 тыс. куб. м, однако затем снизилась. В понедельник утром цена газа на европейских биржах вновь взлетала выше отметки в $900 за 1 тыс. куб. м. Во второй половине дня этот показатель скорректировался на фоне новостей о том, что норвежская Equinor получила разрешение увеличить экспорт газа со своих шельфовых месторождений Oseberg и Troll в условиях сузившегося рынка.

Факторами, оказывающими влияние на цену, опрошенные ТАСС эксперты назвали ситуацию на рынке газа в Азии, погоду в Европе и сроки запуска "Северного потока - 2".