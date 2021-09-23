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Шохин считает, что карбоновый налог может препятствовать инвестициям в экологию

По словам главы РСПП, для уменьшения эмиссии углерода необходим большой объем инвестиций, которые нуждаются в стимулировании

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Российский бизнес опасается, что введение углеродного налога будет препятствовать дальнейшим инвестициям компаний в экологическую модернизацию предприятий. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, выступая на 21 Инвестиционной конференции AmCham.

"Нам не хотелось бы, чтобы карбоновый налог накладывался тяжелым бременем на инвестиционную активность компаний", - отметил глава РСПП.

По его словам, для уменьшения эмиссии углерода необходим большой объем инвестиций, которые нуждаются в стимулировании, а не в штрафах.

"Наша задача так трансформировать технологическую базу производства, чтобы эмиссия уменьшилась, кроме того, нам надо инвестировать в увеличение поглощающей способности лесов, других экосистем и т. д. Это огромные инвестиции и тут нужны скорее стимулы, недели штрафные санкции", - добавил Шохин.

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