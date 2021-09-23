СМИ: через Чехию и Словакию планируется создать водородный коридор из Украины в ФРГ

ПРАГА, 23 сентября. /ТАСС/. Компании - операторы газотранспортных систем Чехии (Net4Gas), Словакии (Eustream), Германии (OGE) и ГТС Украины планируют создать водородный коридор из Украины, проходящий через Центральную Европу в западную часть Старого континента. Об этом сообщило в четверг Чешское телевидение.

Инициатива получила название "Центральноевропейский водородный коридор". Он должен служить для транспортировки экологически чистого водорода, среднегодовое производство которого на Украине к 2035 году должно составить 5,5 млрд куб. м. Стоимость реализации проекта, находящегося в стадии начальной разработки, не сообщается.

Водородный коридор, который из Украины в Германию должен пройти через территорию Чехии и Словакии, планируется создать с использованием элементов действующих газотранспортных систем четырех стран. Предполагается прокладка новых трубопроводов и строительство компрессорных станций.