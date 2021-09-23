Эксперты: запрет нерезидентам покупать госдолг РФ на "вторичке" слабо скажется на рубле

МОСКВА, 23 сентября. /Корр. ТАСС Алиса Столярова/. Введение санкций на покупку нового госдолга РФ на вторичном рынке не окажет сильного воздействия на курс рубля, считают опрошенные ТАСС эксперты.

В среду Нижняя палата конгресса США поддержала инициативу, которая ужесточает санкции в отношении новых выпусков российского госдолга. Действующий запрет на покупки новых гособлигаций России предлагается распространить на вторичный рынок. С июня 2021 года действует запрет властей США на покупку на первичном рынке американскими инвесторами гособлигаций, выпущенных российским Центробанком, Минфином или Фондом национального благосостояния.

При этом рубль не показал существенной реакции на новости. Произведя краткосрочный скачок на открытии сессии в четверг до 73,27 руб. за доллар, по состоянию на 13:20 мск российская валюта снижается на 0,33%, до 72,64 руб.

В законопроект могут быть внесены поправки

"Нижняя палата Конгресса одобрила законопроект, и дальше для одобрения и вступления в силу его должны одобрить Верхняя палата - Сенат и подписать президент США. При этом законопроект должен учитывать в себе пожелания не только законодателей, но и поправки, которые могут быть внесены чиновниками. Поэтому то, что мы сейчас видим - это очень ранняя стадия принятия закона", - пояснил инвестиционный менеджер "Открытие брокер" Тимур Нигматуллин.

Вероятность введения подобного закона существует, но не высокая, добавил он. "По примеру многих других попыток, которые принимались еще при президенте Дональде Трампе, подобные законопроекты, если они вводятся не в ответ на какие-то прямые действия России, не одобряются", - также отметил эксперт.

При этом даже в случае принятия в США бюджета с предложенными поправками, это не повлияет на макроэкономические показатели и не приведет к ухудшению рейтинга и прогнозов по нему, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом финанс" Георгий Ващенко. "Долговая нагрузка экономики России сейчас одна из самых низких в мире - 16-18% от объема годового ВВП. Конъюнктура внешних рынков благоприятная, дополнительные доходы бюджета могут составить порядка 1 трлн руб. Кроме того, государство готовится модернизировать налоговую политику, чтобы получить от экспортеров больше на 160-200 млрд руб. в год. Поэтому долговая нагрузка даже на фоне ориентиров по займам к 2024 году не вырастет выше 22% от ВВП, а, значит, по прежнему останется одной из самых низких в мире", - рассказал он.

Кроме того, российские госбанки в апреле 2021 года заявляли о готовности скупать бумаги нерезидентов, а министр финансов Антон Силуанов говорил о том, что ЦБ может предоставить им ликвидность на эти цели, добавил аналитик ФГ "Финам" Алексей Ковалев.

Тем не менее, в случае, если США распространят режим санкций на вторичный рынок рублевого госдолга, то это будет означать неминуемое превращение рынка ОФЗ в полностью локальный сегмент, основополагающим ориентиром для которого станет ключевая ставка ЦБ, также пояснил Ковалев.

Влияние на рынок

Если вероятность введения санкций на вторичный рынок реализуется, будет нанесен ущерб российскому рынку облигаций с точки зрения сектора, относящегося к гособлигациям. "Спрос на облигации федерального займа может снизиться, приток нерезидентов также будет ниже и, при прочих равных, может быть более слабым курс рубля, потребуются более высокие издержки Минфина на обслуживание госдолга, это может оказывать давление на бюджет", - рассказал Нигматуллин.

При этом эксперты сходятся во мнении, что давление санкций на российский рынок вряд ли будет серьезным, однако возврат санкционных новостей в повестку отразится на настроениях участников. "Сами по себе обозначенные меры не являются критичными для российского фондового рынка и курса рубля, к тому же нет гарантий, что они вообще будут приняты. Однако если озвученные меры будут приняты, реакция рынка может быть умеренно негативной. Тем не менее, ранее все санкционные просадки благополучно выкупались", - считает эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Игорь Галактионов.

Он добавил, что влияние на рубль также будет незначительное. "Учитывая большие объемы государственных резервов, низкий уровень долга и благоприятную конъюнктуру на сырьевых рынках рисков для финансовой стабильности страны новые санкции не несут", - полагает специалист.

Тимур Нигматуллин в свою очередь отметил, что об этих эффектах новых санкций можно будет рассуждать только через полтора - два года. Однако вероятный запрет в будущем на покупку российского госдолга может интенсифицироавать его покупку сейчас, оказав поддержку рублю.