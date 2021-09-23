ОПЕК представит 28 сентября ежегодный доклад по мировому нефтяному рынку

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) представит 28 сентября в формате видеоконференции свой ежегодный доклад World Oil Outlook (WOO). Об этом говорится в пресс-релизе организации.

Генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо в ходе видеоконференции представит основные выводы доклада и продемонстрирует видео, содержащее ключевые идеи публикации.

World Oil Outlook впервые был опубликован в 2007 году. Доклад содержит глубокий обзор и анализ мирового нефтяного и энергетического рынка, а также предлагает оценку различных сценариев развития нефтяной отрасли в среднесрочной и в долгосрочной перспективе. В докладе 2021 года будет представлен долгосрочный прогноз до 2045 года.

"WOO 2021 был написан в условиях ограничений, введенных из-за коронавируса. Этот доклад - свидетельство упорной работы и значимости ОПЕК в транспарентности и расширении диалога и сотрудничества", - отметил Баркиндо, слова которого приводятся в сообщении.