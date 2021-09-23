"Россети" начали подготовку сетевой инфраструктуры для реализации проекта М-12

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. "Россети" приступили к подготовке объектов электросетевого комплекса для строительства автомобильной трассы М-12 Москва - Нижний Новгород - Казань, которая станет частью транспортного коридора Европа - Западный Китай. Компании группы сначала обеспечат энергоснабжение строительных площадок, а затем и саму магистраль. Об этом сообщили ТАСС в группе "Россети".

Кроме этого, будет проведено переустройство воздушных линий в местах пролегания автодороги.

Трасса М-12 Москва - Казань стоимостью около 650 млрд рублей к 2024 году свяжет между собой около 20 региональных центров и пройдет через Московскую, Владимирскую, Нижегородскую области, Республики Чувашия и Татарстан. Протяженность автомагистрали составит 810 км, которые можно будет преодолеть за 6,5 часа. Это вдвое меньше, чем приходится тратить сейчас на дорогу из Москвы в Казань.

Новые потребители

Как сообщили ТАСС в компании "Россети" (работает в 80 регионах РФ, управляет сетевыми компаниями "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и др.), в настоящее время заключено 54 договора на технологическое присоединение объектов постоянной инфраструктуры госкорпорации к электрическим сетям суммарной мощностью 25,8 МВт.

В частности, будут подключены объекты освещения автодороги, площадки под размещение придорожной инфраструктуры, обслуживающие организации и т. п. Всего группа "Россети" планирует спроектировать и построить более 400 км новых линий электропередачи, установить интеллектуальные системы коммерческого учета.

Еще до перехода к активной фазе строительства транспортной магистрали "Россети" начали работы по энергоснабжению временных объектов, необходимых для реализации проекта М-12. Речь идет о подключении строительных городков и мобильных штабов, а также небольших предприятий по производству бетона и цемента, которые будут "переезжать" вслед за строителями по мере перехода к следующим этапам прокладки дорожного полотна.

Один такой объект уже обеспечили электроэнергией энергетики восточного филиала "Россети Московский регион" - в подмосковном поселке Большие Дворы обеспечена выдача 1,3 МВА мощности бытовому городку для персонала, задействованного в строительстве М-12, и цементно-бетонному заводу, обеспечивающему стройку необходимыми смесями.

Переустройство сетей

Для освобождения территории под прокладку дороги энергетикам придется переустроить 143 объекта электросетевого комплекса, находящихся в непосредственной близости от зоны строительства автомагистрали.

Как сообщили ТАСС в МЭС Центра (филиал "Россети ФСК ЕЭС"), в Центральном регионе переустроят 15 участков на четырех сверхвысоковольтных линиях 500 кВ и одной линии 220 кВ общей протяженностью почти 25 км.

В том числе работы будут вестись на сверхвысоковольтных линиях 500 кВ "Владимирская - Радуга Северная", обеспечивающей транзит энергии между Владимирской и Нижегородской энергосистемами, "Трубино - Владимировская", отвечающей за связь Московской и Владимирской энергосистем. Будет реконструирована и линия 220 кВ "Владимирская-Стекловолокно 2 цепь" в Собинском районе Владимирской области, где сосредоточены крупные предприятия пищевой промышленности, среди которых кондитерские фабрики "Ферреро" и "Большевик".

Большой объем работ предстоит провести на сетях низкого напряжения. В Подмосковье, Владимирской и Нижегородской областях и Чувашии энергетики переустроят более 80 линий электропередачи классом напряжения 0,4-10 кВ. В Московском регионе до конца 2021 года будет реконструировано около 2 км линий электропередачи, в том числе шесть ЛЭП высокого напряжения 110 кВ и кабельные линии связи подстанций 220 кВ "Стачка" и 110 кВ "Водовод".

Защита окружающей среды

Переустройство линий электропередачи предполагает оборудование опор ЛЭП специальными птицезащитными устройствами. Они предотвратят гибель пернатых, которые вьют гнезда на энергообъектах, и снизят риски нарушений работы электросетевого комплекса.

Председатель правления государственной компании "Российские автомобильные дороги" Вячеслав Петушенко в ходе проверки готовности к началу строительства участка М-12 в Московском регионе 16 сентября сообщил, что при прокладке и эксплуатации автодороги будут реализованы и другие меры по защите животных, в том числе редких. В частности, вдоль трассы будут установлены специальные экраны.

Строительство М-12 потребовало переноса и других коммуникаций для безопасной эксплуатации автомагистрали. В частности, трубопроводная компания "Транснефть" ранее сообщала о переустройстве девяти магистральных трубопроводов, пересекающихся с автодорогой. Кроме того, для безопасного строительства и эксплуатации магистрали будут перенесены газопроводы, водопроводы, линии кабелей связи.

Что даст новая автомагистраль России?

Макроэкономический эффект от ввода М-12 в эксплуатацию оценивается в почти 2,5 трлн рублей. Новая трасса позволит создать 5 тыс. новых постоянных рабочих мест, обеспечит грузопоток в объеме более 70 млн тонн.

На маршруте трассы будет сконцентрировано более половины населения страны, две трети предприятий автомобильной отрасли, половина аэрокосмической и оборонной промышленности, 40% металлургических предприятий и 30% площадок, работающих в сфере приборо- и машиностроения. Новая автодорога М-12 станет частью международного коридора Европа - Западный Китай, создание которого предусматривает один из нацпроектов - "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года".

С поручением президента РФ Владимира Путина продлить автомагистраль до Екатеринбурга протяженность трассы вырастет до 1,6 тыс. км. Для строительства порядка 800 км автодороги из Казани в Екатеринбург энергетики прорабатывают дополнительные мероприятия в части электроснабжения и переустройства линий.