Минстрой сообщил, что заявки на инфраструктурные кредиты от 23 регионов одобрили

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 сентября. /ТАСС/. Правительственная комиссия по региональному развитию одобрила заявки на инфраструктурные кредиты от 23 регионов РФ. Об этом сообщил журналистам в четверг первый замминистра строительства и ЖКХ Александр Ломакин в ходе третьего форума "Дни лидеров муниципального управления".

"Мы утвердили 23 региона. Это, наверное, уже более 150 млрд рублей. До 1 октября абсолютное большинство регионов заявки подадут, это уже точно. До 20 октября мы должны эти заявки рассмотреть, одобрить", - сказал он.

На федеральном уровне разработан комплекс мер экономической поддержки регионов - так называемое инфраструктурное меню для развития инфраструктуры и жилищного строительства. У регионов есть возможность взять инфраструктурные бюджетные кредиты, привлечь деньги через инфраструктурные облигации, использовать деньги Фонда национального благосостояния. Порядка 500 млрд рублей регионы получат за счет бюджетных кредитов, которые будут выдаваться на срок не менее 15 лет по ставке не выше 3%.

Форум "Дни лидеров муниципального управления" проходит в Великом Новгороде 23-24 сентября, он является дискуссионной площадкой для обсуждения социально значимых проблем и вопросов реализации национальных проектов, а также для разработки предложений по развитию муниципальных образований. Организаторами форума выступает правительство РФ, Минстрой России, Министерство экономического развития РФ и правительство Новгородской области. ТАСС является информационным партнером мероприятия.