Иннополис и Узбекистан создадут единую экосистему поддержки IT-стартапов

КАЗАНЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Соглашение о совместном развитии инноваций подписали ОЭЗ "Иннополис" и IT-Парк Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба особой экономической зоны.

"В рамках Kazan Digital Week-2021 ОЭЗ "Иннополис" и IT-Парк Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве в области информационных технологий и инноваций. <...> Соглашение направлено на развитие сферы информационных коммуникационных технологий и создание экосистемы поддержки перспективных стартап-проектов", - сообщает пресс-служба.

Предполагается, что стартапам помогут в выходе на рынки Узбекистана и Татарстана, а также в обмене опытом в области разработки, продвижения, экспорта программных продуктов и услуг национальных разработчиков на внешние рынки.

"Еще в начале 2021 года мы поняли, что необходимо наладить двусторонние отношения между инновационной экосистемой России и Узбекистана в части развития технологического предпринимательства. Узбекские стартаперы уже приезжают к нам. В ответ мы готовы стать окном возможностей для них, в том числе с дальнейшей локализацией в Иннополисе", - цитирует пресс-служба генерального директора ОЭЗ "Иннополис" Рената Халимова.

По его словам, кооперация поможет решить и кадровый вопрос. "Чтобы узбекские разработчики могли работать на IT-компании Татарстана, а наши стартапы могли беспрепятственно войти со своими решениями на рынок Узбекистана. Думаю, что первые результаты от нашей кооперации будут видны уже в 2022 году", - сказал Халимов.