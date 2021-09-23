Эксперты: объем безналичных операций в мире в 2020-2025 годах вырастет на 80%

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Мировые объемы безналичных операций с 2020 по 2025 годы вырастут на 80%, а к 2030 году утроятся, достигнув почти 3 трлн транзакций. Такие выводы изложены в отчете международной консалтинговой компании PwC "Навигация в мире платежей".

"В период с 2020 по 2025 год мировые объемы безналичных операций вырастут на 80% с примерно 1 трлн транзакций почти до 1,9 трлн, а к 2030 году объемы вырастут в три раза. В Азиатско-Тихоокеанском регионе темпы роста будут выше: объем безналичных транзакций увеличится на 109% с 2020 по 2025 год и на 76% с 2025 по 2030 год. Далее следуют Африка (78%, 64%) и Европа (64%, 39%). Затем идет Латинская Америка (52%, 48%), а наименьшие темпы роста - у США и Канады (43%, 35%)", - говорится в документе.

"Весь мир переживает масштабную цифровую трансформацию, только ускоренную пандемией COVID-19. И поскольку цифровизация играет ключевую роль в финансовой жизни людей, электронные платежи находятся в эпицентре этой трансформации", - отмечает руководитель практики консультирования на финансовом рынке PwC в России Артем Асанов. Аналитики ожидают рост количества безналичных транзакций на душу населения в разных регионах к 2030 году примерно в два-три раза относительно текущего уровня. Прогнозируется рост транзакционной выручки через альтернативные способы платежей с $78 млрд в 2020 году до $313 млрд к 2030 году.

Согласно документу, 89% опрошенных банковских, финтех- и платежных компаний согласились с тем, что переход к электронной коммерции продолжит ускоряться, поэтому потребуются значительные инвестиции в технологии онлайн-платежей. Абсолютное большинство участников опроса (97%) ожидают перехода к платежам в режиме, близком к реальному времени.

Аналитики выделили две параллельные тенденции происходящих изменений. Это эволюция платежных систем (мгновенные платежи, оплата счетов и требования об оплате, пластиковые карты и электронные кошельки), а также революция - структурные преобразования сущности платежей (предложения "купи сейчас, плати потом", криптовалюты, цифровые валюты центральных банков).

В числе макротрендов, влияющих на будущее платежей, отмечаются, в частности, электронные кошельки и цифровые валюты. Так, ожидается, что популярность мобильных платежей продолжит неуклонно расти: в период с 2019 по 2024 год совокупные темпы годового роста составят 23%. По данным экспертов, изучением цифровых валют занимаются 60 % центральных банков, а 14 % реализуют пилотные проекты.

В числе тенденций на российском платежном рынке в исследовании, в частности, говорится о "войне" платежных систем, упрощении смены клиентом обслуживающего банка, работе над запуском национальной цифровой валюты.